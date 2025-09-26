Delitto Garlasco ennesima svolta nelle indagini | scattata la perquisizione

Il delitto di Garlasco sembra essere arrivato all’ennesima svolta. La polizia sta effettuando alcune perquisizioni che potrebbero rivelarsi decisive L’omicidio di Chiara Poggi è arrivato alla sua svolta decisiva? Forse sì. Secondo le informazioni del TG1 la Guardia di Finanza e i carabinieri nelle prime ore di questo venerdì 26 settembre si sono recati nelle abitazioni di ex inquirenti e magistrati e in quella dei genitori di Andrea Sempio per effettuare le perquisizioni. (Ansa) – cityrumors.it Le accuse nei confronti di queste persone sono molto gravi e tramite le perquisizioni si punta ad avere delle conferme su quanto ipotizzato nelle ultime ore dalla Procura. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

