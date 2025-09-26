Delitto Garlasco dall’alba perquisizioni da ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini

C'è un'altra importante svolta sul caso del delitto di Garlasco: come riporta il TG1 sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it