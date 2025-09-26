Delitto Garlasco dall’alba perquisizioni da ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C'è un'altra importante svolta sul caso del delitto di Garlasco: come riporta il TG1 sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Delitto Garlasco, prosegue incidente probatorio: trovate 8 impronte su cereali e rifiuti - Prosegue l’incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini della Procura di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, quelle che vedono indagato Andrea Sempio, amico del fratello della giovane ... Riporta tg24.sky.it

Delitto di Garlasco, si riparte dal Dna delle unghie di Chiara Poggi: “Ora può cambiare tutto” - Garlasco (Pavia), 2 settembre 2025 – I tempi si allungano, ma sono aumentate le possibilità di avere dati “nuovi” da analizzare. Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Dall8217alba Perquisizioni