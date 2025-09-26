Delitto Garlasco dall’alba perquisizioni da ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini
C'è un'altra importante svolta sul caso del delitto di Garlasco: come riporta il TG1 sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
