Delitto di Garlasco perquisite le case di ex inquirenti e dei genitori di Sempio | L' ex procuratore di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari

Gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l'archiviazione dell'indagine aperta nel 2017. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Delitto di Garlasco, "perquisite le case di ex inquirenti e dei genitori di Sempio" | L'ex procuratore di Pavia "accusato di corruzione in atti giudiziari"

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

La mia intervista a @gentesettimanale, dove esprimo le mie conclusioni in merito al “delitto di Garlasco”. Buona Lettura! - facebook.com Vai su Facebook

Delitto Garlasco, impronta di una mano insanguinata sulla scena del delitto mai analizzata #Mattino5 - X Vai su X

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea - Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono ... Si legge su ilgazzettino.it

Garlasco, Tg1: «Blitz in corso, perquisite le abitazioni di ex investigatori e inquirenti». La nuova udienza e le impronte da analizzare - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle ... Riporta leggo.it