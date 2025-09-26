Delitto di Garlasco perquisite le case di ex inquirenti e dei genitori di Sempio | L' ex procuratore di Pavia accusato di corruzione in atti giudiziari

Gli investigatori sarebbero sulle tracce dei flussi di denaro che sarebbero stati versati dai familiari di Sempio per ottenere l'archiviazione dell'indagine aperta nel 2017.

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea - Sono in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono ...

Garlasco, Tg1: «Blitz in corso, perquisite le abitazioni di ex investigatori e inquirenti». La nuova udienza e le impronte da analizzare - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle ...

