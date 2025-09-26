Delitto di Garlasco nuovi sviluppi | sospetti su rapporti opachi tra Andrea Sempio ex carabinieri e magistrati

Thesocialpost.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perquisizioni, appunti sequestrati e intercettazioni riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco. L’inchiesta della Procura di Brescia, che ora coinvolge anche figure di spicco della magistratura pavese, mette in discussione la posizione di Andrea Sempio, già in passato sfiorato dalle indagini. Secondo i magistrati, sarebbero emersi «contatti opachi» tra la famiglia Sempio e due ex carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Pavia, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, avvenuti proprio nei giorni cruciali delle audizioni in Procura. Incontri e conversazioni mai verbalizzate che, oggi, tornano al centro del quadro accusatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

delitto di garlasco nuovi sviluppi sospetti su rapporti opachi tra andrea sempio ex carabinieri e magistrati

© Thesocialpost.it - Delitto di Garlasco, nuovi sviluppi: sospetti su rapporti opachi tra Andrea Sempio, ex carabinieri e magistrati

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

delitto garlasco nuovi sviluppiSvolta Garlasco: stasera Ore 14 raddoppia con uno speciale su Chiara Poggi - Clamorosa svolta nel caso Garlasco: indagato l’ex procuratore Mario Venditti. Scrive atomheartmagazine.com

delitto garlasco nuovi sviluppiDelitto Garlasco, indagato per corruzione l’ex procuratore di Pavia Venditti: blitz e perquisizioni tra magistrati e carabinieri - Nuovo colpo di scena nell’infinita vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco. Segnala corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Garlasco Nuovi Sviluppi