Delitto di Garlasco nuovi sviluppi | sospetti su rapporti opachi tra Andrea Sempio ex carabinieri e magistrati
Perquisizioni, appunti sequestrati e intercettazioni riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco. L’inchiesta della Procura di Brescia, che ora coinvolge anche figure di spicco della magistratura pavese, mette in discussione la posizione di Andrea Sempio, già in passato sfiorato dalle indagini. Secondo i magistrati, sarebbero emersi «contatti opachi» tra la famiglia Sempio e due ex carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Pavia, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, avvenuti proprio nei giorni cruciali delle audizioni in Procura. Incontri e conversazioni mai verbalizzate che, oggi, tornano al centro del quadro accusatorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: delitto - garlasco
Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Delitto #Garlasco continuano le indagini «e riaffiorano le domande. Siamo sicuri che il colpevole sia in carcere?» A #SiamoNoi la giornalista e scrittrice Flavia Piccinni. Rivedi la puntata su http://play2000.it/detail/12 - X Vai su X
Il colpo di scena sul delitto di #Garlasco: il sospetto nato da intercettazioni e da un appunto. “Venditti / gip archivia X 20-30”, la grafia sarebbe quella del padre di Sempio secondo gli investigatori - facebook.com Vai su Facebook
Svolta Garlasco: stasera Ore 14 raddoppia con uno speciale su Chiara Poggi - Clamorosa svolta nel caso Garlasco: indagato l’ex procuratore Mario Venditti. Scrive atomheartmagazine.com
Delitto Garlasco, indagato per corruzione l’ex procuratore di Pavia Venditti: blitz e perquisizioni tra magistrati e carabinieri - Nuovo colpo di scena nell’infinita vicenda giudiziaria del delitto di Garlasco. Segnala corrieredellumbria.it