Delitto di Garlasco nuovi sviluppi | sospetti su rapporti opachi tra Andrea Sempio ex carabinieri e magistrati

Perquisizioni, appunti sequestrati e intercettazioni riaccendono i riflettori sul delitto di Garlasco. L'inchiesta della Procura di Brescia, che ora coinvolge anche figure di spicco della magistratura pavese, mette in discussione la posizione di Andrea Sempio, già in passato sfiorato dalle indagini. Secondo i magistrati, sarebbero emersi «contatti opachi» tra la famiglia Sempio e due ex carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Pavia, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, avvenuti proprio nei giorni cruciali delle audizioni in Procura. Incontri e conversazioni mai verbalizzate che, oggi, tornano al centro del quadro accusatorio.

