Delitto di Garlasco nuove ombre sull’inchiesta | parla l’avvocato di Marco Poggi

“Inaudita gravità”, “Sconcerto”, “Nessun elemento”. Sono queste le espressioni che accompagnano la nuova svolta giudiziaria sul delitto di Garlasco, il caso che dal 13 agosto 2007 continua a scuotere opinione pubblica e magistratura. In quella data Chiara Poggi, 26 anni, venne trovata senza vita nella villetta di famiglia in via Pascoli. Dopo un lungo processo, il fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. Oggi però nelle carte giudiziarie riemergono con forza i nomi di Andrea Sempio, amico d’infanzia del fratello di Chiara, e di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

