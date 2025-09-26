Delitto di Garlasco nuova svolta | perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio

Per il caso della morte di Chiara Poggi risulta indagato anche l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

delitto di garlasco nuova svolta perquisizioni in casa di genitori e zii di andrea sempio

delitto garlasco nuova svoltaDelitto di Garlasco, nuova svolta: perquisizioni in casa di genitori e zii di Andrea Sempio - Svolta nel delitto di Garlasco: all'alba sono state fatte perquisizioni in casa dei genitori e degli zii di Andrea Sempio. Da gazzetta.it

delitto garlasco nuova svoltaDelitto di Garlasco, nuova clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio - Perquisizioni nelle case di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia. Lo riporta msn.com

