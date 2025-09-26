Delitto di Garlasco nuova clamorosa svolta | indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio

Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – Ennesima, clamorosa svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. All’alba di oggi, venerdì 26 settembre, sono scattati una serie di blitz tra cui uno nella casa di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio. Per lui la Procura di Brescia, competente per i reati commessi dai magistrati pavesi, ipotizza il reato di corruzione in atti giudiziari. Carabinieri e Guardia di finanza stanno perquisendo i n queste ore le sue abitazioni e quelle della famiglia Sempio, oltre a quelle di due ex carabinieri che all’epoca dei fatti facevano parte della sezione di polizia giudiziaria di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Delitto di Garlasco, nuova clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio

