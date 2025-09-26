Delitto di Garlasco le reazioni degli avvocati alle nuove ipotesi Lovati | Cifre basse per corrompere un magistrato

Una ridda di reazioni. Coinvolti “sereni”, cifre “troppo basse” e richieste di ulteriori verifiche come le perizie “calligrafiche”. Ma anche la constatazione che i fatti contestati sono di una “gravità inaudita”. La nuova svolta dell’ inchiesta sul delitto di Garlasco che ora arriva a ipotizzare la corruzione dell’ex procuratore aggiunto Mario Venditti, titolare dell’indagine del 2017 su Andrea Sempio, ha provocato la presa di posizione dei legali delle persone coinvolte nella vicenda dell’assassino di Chiara Poggi. L’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, ha sostenuto che i suoi assistiti siano “sereni” e “stanno collaborando”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

