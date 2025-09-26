Nel corso di un’intervista andata in onda nei mesi scorsi, a Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, era stato chiesto perché avesse chiesto l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio solo dopo 21 giorni. La risposta era stata: “Avrei potuto impiegarci anche 21 minuti o 21 secondi”. Secondo l’ex pm, oggi in pensione, negli atti del delitto di Garlasco, nelle intercettazioni, nelle testimonianze, nella vicenda dell’ormai famoso scontrino del parcheggio, nelle presunte nuove prove scientifiche, non c’erano elementi a carico di Sempio (amico di Marco, fratello di Chiara Poggi, vittima del delitto di Garlasco oggi nuovamente indagato per concorso in omicidio), nessun grave indizio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Delitto di Garlasco: chi è Mario Venditti, il pm indagato dopo aver archiviato Andrea Sempio in 21 giorni. “Avrei potuto metterci 21 secondi”