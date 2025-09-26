Delegazione della Sezione Associazione Nazionale Sottufficiali in visita al ' Comprensivo' | FOTO

Una delegazione della Sezione Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia (ANSI) “Lgt Baldassarre Nero” di Macerata Campania ha effettuato nei giorni scorsi una visita istituzionale presso l’Istituto Comprensivo Statale di via Roma, per incontrare la nuova dirigente scolastica, professoressa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: delegazione - sezione

Vandalismo alla sezione Pd di Montespaccato: delegazione dem incontra il Prefetto Giannini

Esaltazione della Santa Croce – A.D. 2025 Sezione Napoli - San Gennaro, Sezione Sannio - Irpinia, Delegazione di Potenza, Delegazione di Matera, Delegazione di Caserta. - facebook.com Vai su Facebook

Pelosetti in cerca di casa…: il vivace e allegrissimo cane Oliver cerca una famiglia - Ritorna l'appuntamento con la nostra rubrica in collaborazione con la delegazione Asti e la Sezione di Alba, Langhe e Roero dell'A. Riporta atnews.it

Padova protagonista del 9° raduno Nazionale dell’ANPS - Numerosi i partecipanti, tra cui poliziotti in congedo e soci simpatizzanti al raduno dell’associazione Nazionale della Polizia di Stato. Lo riporta lanuovaprovincia.it