Del Piero torna all’Allianz Stadium per Juve-Atalanta | ecco il motivo della presenza della leggenda bianconera

Juve Atalanta, Alessandro Del Piero protagonista all’Allianz Stadium: il motivo della sua presenza. I dettagli Un ritorno che scalda i cuori dei tifosi bianconeri, ma che porta con sé anche un velo di malinconia. Domani sera, in occasione del big match di Serie A tra Juventus e Atalanta, l’Allianz Stadium riabbraccerà il suo capitano più . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Del Piero torna all’Allianz Stadium per Juve-Atalanta: ecco il motivo della presenza della leggenda bianconera

