Del Piero sarà all’Allianz Stadium per assistere a Juve Atalanta! Svelato il motivo della presenza della leggenda bianconera per il big match di Serie A
Del Piero sarà all’Allianz Stadium per assistere a Juve Atalanta: tutti i dettagli sulla sua presenza allo stadio. Un ritorno che accende il cuore dei tifosi, ma che porta con sé un velo di malinconia. Domani sera, in occasione del big match tra Juventus e Atalanta, l’Allianz Stadium riabbraccerà il suo capitano, la sua leggenda più grande: Alessandro Del Piero. Un evento che, però, si carica di un significato particolare, un intreccio quasi beffardo tra i sogni dei tifosi e la realtà dei fatti. La presenza di Del Piero a Torino assume un peso specifico enorme perché arriva all’indomani del cruciale Consiglio di Amministrazione che ha iniziato a delineare il futuro assetto societario del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Yildiz, magia alla Del Piero come un anno fa Un anno fa apriva le danze della Champions League con un tiro a giro sotto l'incrocio contro il PSV. Ieri sera, sempre all'Allianz Stadium, un'altra perla imprendibile valevole anch'essa come primo gol stagion - facebook.com Vai su Facebook
SHOW ALL’ALLIANZ STADIUM Il Dortmund sblocca il risultato al 52’ con Adeyemi, ma la risposta bianconera non si fa attendere: Yildiz firma l’1-1 con una perla alla Del Piero, un tiro a giro sul secondo palo. - X Vai su X
Juventus, l'ovazione dello Stadium invoca il ritorno di Del Piero - Sembrava una chiamata teatrale, la passerella dopo lo spettacolo, nel luogo di quell'indimenticabile addio. Secondo repubblica.it
Juve, Del Piero allo Stadium contro il Verona? E in futuro... - Dunque la Juventus di Massimiliano Allegri sabato sera potrà contare sul tutto esaurito all’Allianz Stadium, ovvero oltre 40 mila spettatori. Da tuttosport.com