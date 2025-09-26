Del Piero sarà all’Allianz Stadium per assistere a Juve Atalanta! Svelato il motivo della presenza della leggenda bianconera per il big match di Serie A

Del Piero sarà all’Allianz Stadium per assistere a Juve Atalanta: tutti i dettagli sulla sua presenza allo stadio. Un ritorno che accende il cuore dei tifosi, ma che porta con sé un velo di malinconia. Domani sera, in occasione del big match tra Juventus e Atalanta, l’Allianz Stadium riabbraccerà il suo capitano, la sua leggenda più grande: Alessandro Del Piero. Un evento che, però, si carica di un significato particolare, un intreccio quasi beffardo tra i sogni dei tifosi e la realtà dei fatti. La presenza di Del Piero a Torino assume un peso specifico enorme perché arriva all’indomani del cruciale Consiglio di Amministrazione che ha iniziato a delineare il futuro assetto societario del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

