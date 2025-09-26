Degrado sulla provinciale Francesca a Zingonia | sigilli all’ex pizzeria diventata covo di sbandati e regno dei pusher

Ciserano (Bergamo), 26 settembre 2025 – Proseguono i controlli delle forze dell’ordine all’interno dell’ex ristorante-pizzeria da Enzo, abbandonato da anni, lungo la strada provinciale Francesca, l’ultimo avamposto di degrado dell’area a Zingonia (nei confini di Ciserano) dove un tempo sorgevano i condomini Anna e Athena, in corso Europa, abbattuti anni fa dopo essere stati per lungo tempo regno di pusher, tossicodipendenti e balordi di ogni genere. Per questo il complesso dell’ex ristorante, in cui si trovano anche due piani di abitazioni, anch’esse abbandonate, viene costantemente monitorato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Degrado sulla provinciale Francesca a Zingonia: sigilli all’ex pizzeria diventata covo di sbandati e regno dei pusher

