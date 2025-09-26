Degrado in piazza Stazione discarica con quintali di rifiuti nella scala del sottopassaggio
La scalinata che conduce al sottopassaggio chiuso da anni in piazza Stazione si è trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto. Piatti di carta, lattine, bottiglie, sacchi di rifiuti pieni di avanzi di cibo, sfalci di potature e quintali di erbacce invadono l’area, a poche decine di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: degrado - piazza
Bagno nella fontana e turisti sdraiati in piazza: torrida estate tra scherzi e degrado
Spaccio e degrado in piazza Garibaldi, Perini (FdI) al prefetto: "Surreale negare". E lo scontro diventa un caso politico
Garibaldi zona rossa, il questore: "Degrado progressivo della piazza, serve ripristinare la sicurezza"
Siracusa, degrado nell'ex tribunale di piazza della Repubblica: la denuncia di Alicata - facebook.com Vai su Facebook
Degrado in piazza Garibaldi, la denuncia: "Qui si nascondono per consumare droga" https://ift.tt/2vKoscR https://ift.tt/JqTbkmh - X Vai su X
La minoranza va all’attacco:: "Piazzale della stazione in degrado" - "A Piane di Montegiorgio piazza della Stazione è in uno stato di abbandono con erbacce alte e poca pulizia, non si può fare manutenzione solo per gli eventi comandati". Riporta ilrestodelcarlino.it
La denuncia: "Piazzale Francia discarica e 'pista abusiva' per gare di moto e auto" - Piazzale Francia o Gaspare Ambrosini, che ospita la metropolitana Francia, ridotta a discarica tra rifiuti di ogni tipo, sotto le bellissime alberature, tra le poche rimaste di quell'angolo assolato c ... Secondo palermotoday.it