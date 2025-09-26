Degrado al parco archeologico e tomba ellenica Neri | Emblema della sciatteria amministrativa
"Il Parco archeologico e tomba ellenistica, situato al centro della Città, rappresenta purtroppo un altro emblema della sciatteria amministrativa e della mancanza di trasparenza che caratterizza l'agire di Palazzo San Giorgio".A dirlo è il commissario cittadino Lega Salvini, Armando Neri
