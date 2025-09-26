Debutta il nuovo Frecciarossa 1000 | ecco livrea e interni
È in arrivo il nuovo Frecciarossa 1000: il treno ad alta velocità debutta sui binari con un viaggio in anteprima sulla linea Roma-Napoli, ma entrerà in servizio il 28 settembre. Ferrovie dello Stato ha investito un miliardo e 300 milioni di euro per 36 convogli di nuova generazione che viaggeranno in Italia e in altri 7 Paesi europei. Determinante la spinta green e l'uso di motori elettrici per ridurre al minimo il consumo di energia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Debutta il nuovo Frecciarossa 1000 con l’ad Donnarumma, primo viaggio il 28 settembre - Dopo il via libera delle autorità di controllo, è ormai pronto a esordire il treno veloce del Gruppo FS. Si legge su repubblica.it
Fs svela il nuovo Frecciarossa 1000: dal 28 settembre ecco il nuovo treno AV che punta all’Europa - Dal 28 settembre debutta il Frecciarossa 1000 di nuova generazione: 46 convogli, 1,3 miliardi di investimenti e tecnologie all’avanguardia. Scrive firstonline.info