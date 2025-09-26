Con tanto di post social celebrativo della Casa Bianca “Saved” e firma del presidente Donald Trump sull’ordine esecutivo, si conclude la tribolata vicenda TikTok. Da adesso in poi ce ne saranno due, uno americano e uno cinese. Quello a stelle e strisce vale 14 miliardi di dollari e verrà gestito da un consorzio di aziende americane, a cominciare da Oracle a cui è affidato il compito più delicato, quello della sicurezza. Sarà la società di Larry Ellison a gestire infatti l’algoritmo che le verrà consegnato dalla società ByteDance e controllerà i dati degli utenti. Insieme ai gruppi di private equity Silver Lake e l’emiratino MGX deterrà il 45% della piattaforma, con un 19% che verrà mantenuto dall’azienda madre del social network, che manterrà anche un seggio nel cda (così come era previsto), sebbene quella persona verrà esclusa dalle riunioni sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Deal, finalmente. Usa e Cina trovano la quadra su TikTok