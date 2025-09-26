De Toni a Vicenza per testimoniare l' impegno di Udine contro la guerra

Il sindaco Alberto Felice De Toni oggi pomeriggio è a una manifestazione per la pace a Vicenza. Organizzata dall'Associazione nazionale comunisti italiani, insieme a lui ci andranno circa altri trecento primi cittadini. All'evento ne farà seguito un secondo il 12 ottobre, la marcia Perugia–Assisi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Oltre 300 sindaci italiani a Vicenza per la Pace, anche De Toni presente: "Udine non rimane indifferente" - A Vicenza oltre 300 sindaci italiani, tra cui De Toni di Udine, partecipano alla manifestazione nazionale per la Pace promossa da ANCI. Riporta nordest24.it

