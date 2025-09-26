De Stasio Prima Benevento | Giornata del ricordo delle vittime dei bombardamenti del 43? importante partecipare
Tempo di lettura: 2 minuti “Lo scorso anno, con richiesta a mezzo PEC del 5 Settembre, insieme ad altri amici (Ambner DE IAPINIS, Antonio VERGA, Carmine DE GENNARO, Giovanna MEGNA ed altri) chiedevo all’Amministrazione comunale di istituire, nella data del 29 Settembre di ogni anno, la giornata del ricordo delle vittime dei bombardamenti angloamericani su Benevento dell’Agosto e Settembre 1943. Con delibera n. 229 del 13 Settembre 2025 la Giunta accoglieva l’istanza e istituiva la data del 29 Settembre come giornata per tale commemorazione. Lo scorso anno veniva organizzata una manifestazione in Corso Garibaldi cui partecipava il Sindaco, il Vescovo ed altre autorità, oltre a numerosi cittadini, per ricordare la tragedia dei bombardamenti sulla nostra città a guerra praticamente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: stasio - prima
Toponomastica, De Stasio (Prima Benevento): “Quando le strade e le piazze venivano intitolate a persone illustri..”
Toponomastica, De Stasio (Prima Benevento): “Quando le strade e le piazze venivano intitolate a persone illustri…”
Rivedi la puntata di ieri di LUIGI INCONTRA su Televomero Prima puntata della nuova stagione, in studio con me Pino De Stasio. - facebook.com Vai su Facebook
Commemorazione vittime bombardamenti, De Stasio invita alla partecipazione - “Lo scorso anno, con richiesta a mezzo pec del 5 settembre, insieme ad altri amici (Ambner De Iapinis, Antonio Verga, Carmine De Gennaro, Giovanna Megna ed altri) chiedevo all’Amministrazione comunale ... Riporta msn.com
De Stasio: ‘Fu mia la proposta su ritorno del mercato a Piazza Risorgimento’. Regionali, stoccata ai consiglieri del centrosinistra - “Finalmente il mercato rionale da sempre ubicato nello spazio adiacente Viale Mellusi e Piazza Risorgimento torna nella sua sede naturale! Lo riporta ntr24.tv