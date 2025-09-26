De Siervo avverte | Colpo duro alla pirateria finita l’epoca dell’impunità

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio Serie A, è intervenuto pubblicamente per commentare l' operazione "Gotha 2", maxi blitz contro la pirateria audiovisiva. L'iniziativa delle autorità ha smantellato un vasto sistema di distribuzione di contenuti illegali, colpendo al cuore il fenomeno dello streaming clandestino in Italia. De Siervo ha voluto rimarcare l'importanza di un passo avanti nella tutela della legalità e nella difesa del mondo dello sport e dell'intrattenimento, quotidianamente penalizzati dalla pirateria.

