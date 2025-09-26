De Pascale a Fattore R | Aeroporti? Si può fare il doppio di passeggeri la Romagna deve avere le ali

Si è svolta al Teatro Bonci di Cesena la nona edizione di Fattore R, il forum economico promosso da Unioncamere e aperto dal presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale. Inevitabile il tema trasporti, sugli aeroporti de Pascale ha detto: “Bologna da sola non può farcela, l'Emilia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Alla nona edizione di Fattore R anche il presidente Michele de Pascale e Antonio Patuelli

