De Pascale a Fattore R | Aeroporti? Si può fare il doppio di passeggeri la Romagna deve avere le ali
Si è svolta al Teatro Bonci di Cesena la nona edizione di Fattore R, il forum economico promosso da Unioncamere e aperto dal presidente della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale. Inevitabile il tema trasporti, sugli aeroporti de Pascale ha detto: “Bologna da sola non può farcela, l'Emilia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Alla nona edizione di Fattore R anche il presidente Michele de Pascale e Antonio Patuelli
Al Teatro Bonci di Cesena venerdì 26 settembre dalle ore 9.00 il Premio Nobel Daron Acemoglu, Antonio Patuelli Presidente ABI, il Presidente Michele De Pascale, imprenditori, sindaci e esponenti delle associazioni di categoria.
Patuelli apre 'Fattore R' al teatro Bonci - Si arricchisce il parterre dei protagonisti di Fattore R – Romagna Economic Forum, in programma al Teatro Bonci venerdì
A lezione dal Premio Nobel Acemoglu - Si arricchisce il parterre dei protagonisti di Fattore R – Romagna Economic Forum, con la partecipazione del presidente della