De Martino si consola con l’ex fidanzata | spuntano le immagini Chi è lei

Tvzap.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. – Le luci di Milano, a volte, non bastano a scacciare le ombre. È in una di queste sere che un volto noto della tv italiana, tornato a casa dopo giornate segnate da discussioni e tensioni, si è ritrovato a condividere un momento di quiete con una presenza speciale. Un’amica di lunga data, capace di portare leggerezza anche quando tutto sembra più complicato. È il ritratto di Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e oggi conduttore di punta della Rai, che secondo il settimanale Gente starebbe vivendo un settembre “nerissimo”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

de martino si consola con l8217ex fidanzata spuntano le immagini chi 232 lei

© Tvzap.it - “De Martino si consola con l’ex fidanzata”: spuntano le immagini. Chi è lei

In questa notizia si parla di: martino - consola

Stefano De Martino consola Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova: «La invita a fare aperitivi fuori porta»

Stefano De Martino consola Rocio dopo la rottura con Raoul Bova: cosa succede

Stefano De Martino consola Rocio Morales dopo la rottura con Raoul Bova

Stefano De Martino consola Rocio, Totti e Ilary si contendono (ancora) i Rolex, Michelle Hunziker e l'epigenetica - C'è chi approfitta della separazione tra Bova e Rocio (Stefano De Martino), chi torna dal giovane ex (Wanda Nara), chi parla di giovinezza (Michelle Hunziker) e chi, invece, ... Secondo ilgiornale.it

Stefano De Martino consola Rocio Munoz Morales dopo la rottura con Raoul Bova: «La invita a fare aperitivi fuori porta» - Nell’estate 2025 due protagonisti dominano le cronache rosa: Rocio Munoz Morales, al centro del gossip per la separazione da Raoul Bova, e Stefano De Martino, con le sue nuove conquiste e il flirt con ... Lo riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: De Martino Consola L8217ex