De Luca frena ancora su Fico | Fin quando non ci sarà un programma non ho candidati

"Fino ad oggi non è definito nulla. C'è un inizio di candidatura, non ho capito se è definita e dove è stata definita e c'è il nulla nel centrodestra". Così Vincenzo De Luca nella consueta diretta social del venerdì, frenando sull’ipotesi di sostegno a Roberto Fico e rimettendo tutto alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: luca - frena

Elezioni Regionali Campana, Schlein frena: «De Luca candidato? Solo se corre col Pd»

De Carlo (FdI) frena su Stefani: «È una scelta della Lega, non di tutto il centrodestra» Tensioni sotterranee nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali venete. A intervenire è Luca De Carlo, senatore di Fratelli d’Italia e presidente della Commissi - facebook.com Vai su Facebook

Regionali Campania, De Luca frena su Fico: “Nessun accordo, candidature dopo programma” https://salernonotizie.it/2025/09/04/regionali-campania-de-luca-frena-su-fico-nessun-accordo-candidature-dopo-programma… - X Vai su X

Regionali: De Luca frena Fico e critica Conte. Intanto nel centrodestra manca ancora il nome - Intanto il centro destra non ha ancora scelto il nome per le regionali. Segnala videonola.tv

De Luca: “Fico, inizio di candidatura, non ho capito se e dove è stata definita”. E attacca Manfredi - Così il governatore nel corso della diretta Facebook del venerdì: “Non ho candidati, sto ancora aspettando il programma, ho la sensazione che non sanno ... Secondo msn.com