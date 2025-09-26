De Bruyne bocciato la sentenza dell’ex bomber divide i napoletani | è polemica
Kevin De Bruyne è al centro del dibattito in casa Napoli, tra chi loda le sue prestazioni e chi crede, invece, che debba ancora ambientarsi nel campionato di Serie A. Dodici punti conquistati su dodici disponibili e una vetta in solitaria che, seppur si è solamente alle porte della quinta giornata del campionato di Serie A, è un segnale che incassa di buon grado. Il Napoli, fino a ora, non ha deluso le aspettative e, dopo la non agevole vittoria casalinga contro il Pisa, adesso guarda tutti dall’alto verso il basso. Il tutto, mentre è in arrivo il primo big match della stagione: quello contro il Milan è già uno scontro di alta classifica, che potrebbe dire già abbastanza su quella che potrà essere la lotta Scudetto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: bruyne - bocciato
I voti al #Fantacalcio: Anguissa come Soulé! Bocciato #DeBruyne, Dybala da 6,5, per #Lucca, Nzola, Angelino… - X Vai su X
Il designatore, Rocchi, boccia gli arbitri e il Var di Verona-Juve e Napoli-Pisa per gli errori macroscopici commessi sul tocco di braccio di Joao Mario, sul mancato rosso a Orban e sul rigore non dato al Pisa per il fallo di De Bruyne. L'analisi: https://fanpa.ge/KC - facebook.com Vai su Facebook
Napoli-Pisa, De Bruyne rischia il rigore: rabbia dei toscani - Pisa quando Kevin de Bruyne rischia di provocare un calcio di rigore per un fallo su Leris. Secondo sportmediaset.mediaset.it
Napoli-Pisa, pestone di De Bruyne su Leris ma niente rigore: ecco perché. Pasticcio Var e sul web è bufera - 0: c'è fallo di De Bruyne su Leris, ma al Var spunta un tocco di mano. Scrive sport.virgilio.it