Dazi su farmaci mobili e camion | gli annunci di Trump non fanno danni in Europa per ora
(Adnkronos) – Gli accordi sui dazi, almeno quelli che sottoscrive Donald Trump, possono diventare carta straccia? O, comunque, possono essere messi in discussione dagli annunci disseminati via social, su Truth, mettendo nel mirino oggi i farmaci, i mobili e i camion, e domani chissà quale altro bene? La logica è sempre la stessa, eppure sorprende .
Ora Trump minaccia dazi sui farmaci. E la Ue si spacca sul bilancio comune
Dazi, a Trump piace cambiare: dall’intesa con l’Ue alle minacce di tariffe al 200% sui farmaci
Dazi Usa al 30% per l'Ue, quali effetti sull'Italia? Dal vino ai mobili, dai gioielli ai farmaci: i settori più esposti
Dazi su farmaci, mobili e camion: gli annunci di Trump non fanno danni in Europa (per ora) - Resta però in prospettiva il tema di fondo che riguarda i dubbi degli investitori di tutto il mondo rispetto all'affidabilità degli Stati Uniti ...
Nuova ondata di dazi su farmaci e camion. L'Ue tranquilla: "L'accordo con Trump ci protegge" - Il tycoon annuncia altre tariffe al 100% sui medicinali, al 25% sui camion, al 50% sui mobili.