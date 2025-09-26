Dazi la nuova giravolta di Trump | farmaci mobili e camion tassati dal 1° ottobre

Gli usa dal 1° ottobre applicheranno un dazio del 50% su tutti i mobili da cucina, i lavandini da bagno e i prodotti correlati e un dazio del 30% sui mobili imbottiti. Mentre i farmaci saranno colpiti da un maxi aumento con una tariffa pari al 100% del loro costo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi, la nuova giravolta di Trump: farmaci, mobili e camion tassati dal 1° ottobre

In questa notizia si parla di: dazi - nuova

Dazi, nuova proroga Usa. Von der Leyen sente Trump ma ancora nessun accordo

Dazi, non c’è ancora posta per noi. Nuova presa in giro per l’Ue

Trump, nuova ondata di dazi tra il 25 e il 40%. Ma rinvia al 1° agosto e tratta con l'Ue

Trump, nuova ondata di dazi: 100% sui farmaci, 50% sui mobili, 25% sui camion - X Vai su X

Stati Uniti e Giappone: nuova intesa sui #dazi Nel mio ultimo articolo per Italia Report USA analizzo il recente accordo tra #Washington e #Tokyo sulle tariffe commerciali, e le possibili conseguenze per l'economia globale — inclusa quella italiana. - facebook.com Vai su Facebook

Trump: nuovi dazi dal primo ottobre. Colpiti farmaci (100%), mobili da cucina e bagno (50%) e camion (25%) - Nuova raffica di dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump, in vigore dal primo ottobre. Secondo ilsole24ore.com

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, salvo aziende che costruiscono stabilimenti in America. Da tg24.sky.it