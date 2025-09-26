Davide Locatelli il pianista crossover scelto come opening act per il nuovo tour dei Modà
Tra i musicisti italiani più seguiti sui social, dove conta più di 300.000 follower provenienti da tutto il mondo, e noto per le sue contaminazioni uniche tra classica, pop e rock, il pianista crossover Davide Locatelli annuncia la sua partecipazione come opening act del tour dei Modà. Da anni residente a Los Angeles, Locatelli condurrà i presenti in un viaggio musicale che riflette la sua personalità ed energia cosmopolita e il suo stile innovativo: un opening show intenso e suggestivo in cui sarà possibile ritrovare tutti gli elementi del suo percorso artistico internazionale di continua crescita e ascoltare per la prima volta dal vivo un assaggio di nuova musica, arricchita da contaminazioni che spaziano tra generi diversi, dal classico al rock, fino alle influenze elettroniche e mainstream. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Il pianista crossover DAVIDE LOCATELLI annuncia la sua partecipazione come opening act del tour nei palazzetti dei Modà #DavideLocatelli #Modà #KekkoSilvestre https://imusicfun.it/news/davide-locatelli-aprira-i-concerti-del-tour-autunnale-dei-moda/… - X Vai su X
Il pianista Davide Locatelli aprirà i concerti dei Modà - 000 follower provenienti da tutto il mondo, e noto per le sue contaminazioni uniche tra classica, pop e rock, il pianista ... Riporta ecodibergamo.it
Il pianista rock Davide Locatelli reinventa la Symphony 40 di Mozart - Classico e ultramoderno si incontrano grazie al talento di Davide Locatelli che col nuovo brano "Symphony 40", fa una sua rivisitazione della celebre opera di Mozart. Si legge su quotidiano.net