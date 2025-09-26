Davide Locatelli il pianista crossover scelto come opening act per il nuovo tour dei Modà

Tra i musicisti italiani più seguiti sui social, dove conta più di 300.000 follower provenienti da tutto il mondo, e noto per le sue contaminazioni uniche tra classica, pop e rock, il pianista crossover Davide Locatelli annuncia la sua partecipazione come opening act del tour dei Modà. Da anni residente a Los Angeles, Locatelli condurrà i presenti in un viaggio musicale che riflette la sua personalità ed energia cosmopolita e il suo stile innovativo: un opening show intenso e suggestivo in cui sarà possibile ritrovare tutti gli elementi del suo percorso artistico internazionale di continua crescita e ascoltare per la prima volta dal vivo un assaggio di nuova musica, arricchita da contaminazioni che spaziano tra generi diversi, dal classico al rock, fino alle influenze elettroniche e mainstream. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

