Davide Lacerenza torna libero revocati i domiciliari per il titolare della Gintoneria Cruciani | Ha perso 22 chili e si sta disintossicando

Davide Lacerenza torna libero revocati i domiciliari per il titolare della Gintoneria

Open.online | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quasi sette mesi di detenzione domiciliare Davide Lacerenza, il titolare della Gintoneria finita al centro di un’inchiesta su droga e prostituzione, è tornato in libertà. A darne l’annuncio è stato il conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani, che sui suoi profili social ha festeggiato la notizia: «Libero!!! Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano. Ieri sera si è concesso una serata in un noto ristorante del centro, per “festeggiare”» scrive il giornalista che ha ospitato Lacerenza più volte nella trasmissione La Zanzara. 🔗 Leggi su Open.online

