Davide Lacerenza torna libero | revocati i domiciliari al titolare della Gintoneria di Milano

È tornato libero dopo sei mesi di domiciliari Davide Lacerenza. Il 59enne titolare della Gintoneria di Milano era stato arrestato lo scorso marzo per autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

