Davide Lacerenza torna libero dopo 6 mesi di arresti domiciliari Cruciani | Ha perso 22 kg si sta disintossicando ha festeggiato in un locale

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giudice ha revocato la misura degli arresti domiciliari nel pomeriggio del 25 settembre 2025, lasciando in vigore per Lacerenza solo l’obbligo di dimora a Milano Davide Lacerenza torna libero dopo sei mesi, sono infatti stati revocati gli arresti domiciliari trascorsi nella sua casa a Mila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

