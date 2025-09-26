Il giudice ha revocato la misura degli arresti domiciliari nel pomeriggio del 25 settembre 2025, lasciando in vigore per Lacerenza solo l’obbligo di dimora a Milano Davide Lacerenza torna libero dopo sei mesi, sono infatti stati revocati gli arresti domiciliari trascorsi nella sua casa a Mila. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Davide Lacerenza torna libero dopo 6 mesi di arresti domiciliari, Cruciani: "Ha perso 22 kg, si sta disintossicando, ha festeggiato in un locale"