Davide Lacerenza revocati i domiciliari | libero il titolare della Gintoneria
L’ex titolare de ‘La Gintoneria’ Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Lo ha reso noto Giuseppe Cruciani con un post su Instagram. «Da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano. Ieri sera si è concesso una serata in un noto ristorante del centro, per “festeggiare”», ha scritto il giornalista e conduttore radiofonico de La Zanzara. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Cruciani Official (@gcruciani) Lacerenza era ai domiciliari dal 4 marzo nell’ambito di un’inchiesta su spaccio di droga e sfruttamento della prostituzione nei suoi locali di Milano, che aveva portato anche all’arresto dell’ex compagna Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi) e al braccio destro Davide Ariganello. 🔗 Leggi su Lettera43.it
