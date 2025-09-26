Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari È dimagrito di 22 chili e si sta disintossicando | così Giuseppe Cruciani

“Libero!!!”: così Giuseppe Cruciani comunica sui suoi profili social che Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Il conduttore de LaZanzara precisa: “Da ieri alle 17.30 è tornato in libertà dopo più di sei mesi. Al momento non si può allontanare da Milano. Ieri sera si è concesso una serata in un noto ristorante del centro, per ‘festeggiare’. È dimagrito di 22 chili e si sta disintossicando. È un altro Lacerenza, in attesa delle decisioni della magistratura sui procedimenti in corso”. L’arresto di Lacerenza era scattato nell’ambito dell’inchiesta sul suo locale a pochi passi dalla stazione centrale di Milano, la Gintoneria, e sul ‘privè’ poco distante, chiamato Malmaiso n: oltre alla somministrazione di bevande di pregio accompagnate da qualche piatto gourmet, l’imprenditore avrebbe offerto alla propria clientela sostanze stupefacenti nonché la possibilità di usufruire di prestazioni sessuali rese da escort. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

