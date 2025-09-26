Davide Lacerenza è libero l’annuncio di Cruciani | Ha perso 22 kg e si sta disintossicando
(Adnkronos) – Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari. Lo scrive oggi, venerdì 26 settembre, sui suoi profili social Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico de 'La Zanzara'. "Libero!!!", ha scritto il giornalista. "Davide Lacerenza non è più agli arresti domiciliari", ha sottolineato. "Da ieri (giovedì 25 settembre, ndr) alle 17.30 è tornato in . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
