Davide Cassani analizza i Mondiali | favoriti percorso e chance per l’Italia
In questa puntata analizziamo a fondo i Mondiali di ciclismo Elite 2025, con un ospite d’eccezione: Davide Cassani. L’ex commissario tecnico della Nazionale italiana, oggi tornato nei panni di commentatore TV, offre la sua visione sulle possibili dinamiche della gara in linea Elite donne e della gara in linea Elite uomini. Un’analisi lucida e dettagliata che tocca i punti chiave del percorso, i favoriti e le possibili strategie, con particolare attenzione alle ambizioni azzurre. Scopri insieme a noi come si prospetta la rassegna iridata e quali colpi di scena potrebbero regalare emozioni indimenticabili ai tifosi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: davide - cassani
