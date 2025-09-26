David-Napoli De Laurentiis aveva dato il via libera | affare saltato per volontà di Conte Moretto

Ottobre è alle porte, il campionato è iniziato e la stagione calcistica si appresta ormai ad entrare nel vivo. Il calciomercato, tuttavia, è sempre un argomento molto caldo tra appassionati ed addetti ai lavori. E proprio in queste ore è emerso un retroscena riguardante il mancato approdo di Jonathan David al Napoli (il canadese ha poi firmato con la Juventus). Secondo le indiscrezioni, l’attaccante ex Lille sarebbe stato davvero ad un passo dal vestire l’azzurro. Il retroscena di mercato su David-Napoli. Ad affermarlo è l’esperto di mercato Matteo Moretto durante un video pubblicato sull’account Youtube di Fabrizio Romano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

