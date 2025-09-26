David Juve, l’analisi del Corriere: il canadese in vantaggio sul serbo dopo la prova opaca di Verona, ma Tudor valuta anche l’opzione a due punte. Un sorpasso che si consolida, una gerarchia che si definisce. In vista della super sfida di sabato contro l’ Atalanta, Igor Tudor sembra aver sciolto il grande dubbio che riguarda il centro dell’attacco della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarà di nuovo Jonathan David a guidare il reparto offensivo bianconero, con Dusan Vlahovic destinato a una partenza dalla panchina. David Juve: un inserimento programmato. La scelta del tecnico croato è frutto di una strategia precisa e di una valutazione attenta del momento dei due giocatori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

David Juve, il centravanti canadese è pronto a riprendersi l'attacco ma… Cosa filtra in vista di Juve Atalanta in programma domani