David Beckham e il total look Boss che ci insegna come vestirci questo autunno
David Beckham ha questa capacità rara: non ti sembra mai fuori posto. Può passare da una riunione dell'Inter Miami al front row della Milano Fashion Week senza cambiare registro, semplicemente adattando la scala cromatica. E ieri lo ha fatto con un completo Boss che è, a tutti gli effetti, un manifesto del nuovo guardaroba autunnale. Iniziamo dall'abito, un velluto a coste marrone cioccolato che mette subito in chiaro il trend della stagione: le sfumature della terra tornano protagoniste, come insegna anche Ceccon. Il marrone non è più il colore difficile che si evitava per paura di sembrare datati, è effettivamente il nuovo nero, con la stessa autorevolezza ma molta più morbidezza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
