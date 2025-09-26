Dati in ritardo obiezione diffusa percorsi frammentati Le testimonianze raccolte raccontano solitudini e disinformazione Intanto nel weekend prosegue la campagna Aborto senza ricovero dell' Associazione Coscioni per portare la procedura farmacologica nei consultori Solo due Regioni la applicano
I l diritto all’IVG, l’interruzione volontaria di gravidanza, in Italia è garantito dalla legge 194 del 1978. Eppure, nel 2025, accedere a questo diritto resta un percorso a ostacoli, frammentato, diseguale. Lo racconta il terzo report annuale di Medici del Mondo, presentato ieri alla Camera dei deputati, in occasione della Giornata Internazionale per l’Aborto Sicuro. Il titolo è già una denuncia: “Aborto senza numeri. L’assenza di dati come politica di deterrenza e causa di disuguaglianza”. Ma il documento non si limita alle cifre: raccoglie anche testimonianze dirette, esperienze vissute, voci che raramente trovano spazio nel dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
