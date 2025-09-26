Dario Scannapieco CDP confermato all’unanimità Presidente di ELTI

Continuità e stabilità, visto il gran lavoro svolto finora. ELTI, l’Associazione degli investitori di lungo termine europei, ha rinnovato oggi il suo Consiglio di Amministrazione, confermando all’unanimità Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nel ruolo di Presidente. Al suo secondo mandato, Scannapieco guiderà l’Associazione per il prossimo triennio. La rielezione di Scannapieco avviene in occasione della tredicesima Assemblea Generale di ELTI, ospitata per quest’edizione annuale ad Amsterdam presso la sede dell’Istituto nazionale di promozione olandese, Invest-NL (l’Istituzione Nazionale di Promozione dei Paesi Bassi appartenente a ELTI). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dario Scannapieco (CDP) confermato all’unanimità Presidente di ELTI

In questa notizia si parla di: dario - scannapieco

Bari "La Ripartenza 25". Dario Scannapieco, Amministratore Delegato e Direttore Generale Cassa Depositi e Prestiti SpA: "Italia mostra resilienza e credibilità su mercati finanziari"

Dario Scannapieco confermato presidente di Elti, l’associazione degli investitori europei di lungo termine

Dario Scannapieco (CDP) confermato all’unanimità Presidente di ELTI - Dario Scannapieco (CDP) confermato all’unanimità Presidente di ELTI. Si legge su tpi.it

CDP e Confindustria: firmato a Roma il nuovo protocollo per la crescita delle imprese italiane - Scannapieco (CDP): "Il nostro obiettivo è far conoscere al mondo delle imprese italiane tutti gli strumenti che Cassa Depositi e Prestiti può mettere ... affaritaliani.it scrive