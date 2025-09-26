Nel vasto universo Marvel, alcune storie hanno lasciato un’impronta indelebile e continuano ad essere oggetto di interesse tra fan e addetti ai lavori. Tra queste, una delle più significative è la battaglia tra Daredevil e Namor il Submariner, scritta da Stan Lee. Sebbene questa sfida epica non sia mai stata adattata sul grande schermo, ci sono segnali che suggeriscono un possibile futuro coinvolgimento nel Marvel Cinematic Universe (MCU). In questo approfondimento si analizzano i motivi per cui questa storia meriterebbe di essere trasposta in una pellicola e quale impatto potrebbe avere sui personaggi coinvolti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Daredevil e namor: il film dei sogni di stan lee mai realizzato