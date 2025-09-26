DAO Bistrot Jonio porta a Roma la magia della Festa di Metà Autunno

Un menu degustazione dedicato alla luna, tra piatti tradizionali e sapori autentici della cucina cinese. Il 6 ottobre, quando la luna brillerà più luminosa nel cielo, il DAO Bistrot Jonio celebra la Festa di Metà Autunno (Zh?ngqi?jié,???) con un menu speciale disponibile esclusivamente dal 7 al 12 ottobre. La Festa di Metà Autunno (Zhongqi?jié) si celebra nel quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario lunare cinese ed è una delle feste più importanti in Cina, incentrata sulla riunione familiare e sulla celebrazione della luna piena. Il nome stesso, “Zhongqi?jié”, significa letteralmente “Festa di Mezzo Autunno Una ricorrenza che affonda le sue radici nella dinastia Song (960–1279) e che, ancora oggi, in Cina rappresenta la seconda festività più importante dopo il Capodanno: un momento dedicato alla famiglia, alla convivialità e all’armonia, con la luna piena come simbolo di riunione e buon auspicio per il raccolto. 🔗 Leggi su Funweek.it