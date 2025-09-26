Danimarca nuovo allarme droni | chiuso l’aeroporto di Aalborg nella notte

L’aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, è stato costretto a chiudere nuovamente nella serata di ieri a causa di un allarme legato alla possibile presenza di droni. Lo scalo è rimasto inattivo fino a poco dopo la mezzanotte, quando la polizia danese ha dato il via libera alla riapertura. La chiusura ha avuto conseguenze dirette sui voli: un aereo KLM partito da Amsterdam ha dovuto invertire la rotta, mentre un collegamento di Scandinavian Airlines da Copenaghen è stato cancellato. Nonostante i disagi, le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente l’effettiva presenza di droni nello spazio aereo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

