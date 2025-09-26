Danimarca nuovo allarme droni | chiuso l’aeroporto di Aalborg nella notte
L’aeroporto di Aalborg, nel nord della Danimarca, è stato costretto a chiudere nuovamente nella serata di ieri a causa di un allarme legato alla possibile presenza di droni. Lo scalo è rimasto inattivo fino a poco dopo la mezzanotte, quando la polizia danese ha dato il via libera alla riapertura. La chiusura ha avuto conseguenze dirette sui voli: un aereo KLM partito da Amsterdam ha dovuto invertire la rotta, mentre un collegamento di Scandinavian Airlines da Copenaghen è stato cancellato. Nonostante i disagi, le autorità non hanno ancora confermato ufficialmente l’effettiva presenza di droni nello spazio aereo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: danimarca - nuovo
Mary di Danimarca presenta il suo amore per il giardinaggio in un nuovo show
Droni, nuovo stop voli in Danimarca
Kiev: abbattuto caccia russo. Nuovo allarme droni in Danimarca: "Sorvolata zona militare"
Droni in Danimarca, scatta un nuovo allarme: chiuso lo spazio aereo di Aalborg e voli dirottati - X Vai su X
Nuovo allarme sui cieli della Danimarca e della Norvegia - facebook.com Vai su Facebook
Danimarca, nuovo allarme droni: chiuso l’aeroporto di Aalborg nella notte - Il premier danese Frederiksen parla di “attacchi ibridi” e punta il dito contro la Russia: “Potrebbero intensificarsi” ... lanotiziagiornale.it scrive
Droni sulla Danimarca, aeroporti chiusi per ore: "Contattata la Nato" - Un nuovo allarme droni è scattato in Danimarca dopo che un avvistamento nei cieli sopra l'aeroporto di Aalborg aveva portato alla chiusura ... Da iltempo.it