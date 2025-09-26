Danimarca e Svezia droni | chiuso di nuovo lo scalo di Aalborg
Le presunte provocazioni da droni per mano di Mosca continuano a testare i riflessi dell’Unione europea, nonché della Nato. Di conseguenza, si alza il livello della tensione. I cieli della Danimarca sono stati nuovamente disturbati dall’intercettazione di sospetti velivoli senza pilota che hanno portato il governo a decidere di chiudere lo scaldo internazionale di Aalborg. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Droni avvistati vicino a una base militare in Svezia, scatta l'allarme. Nuova allerta anche in Danimarca - La scorsa notte sono arrivate molteplici segnalazioni alla polizia svedese di droni che hanno sorvolato le isole di Styrkoe och ... Segnala msn.com
Droni sospetti sorvolano Danimarca e Svezia, base militare in stato di allerta - Nelle ultime ore, la Danimarca e la Svezia hanno registrato nuovi avvistamenti di droni sospetti, alimentando le preoccupazioni sulla sicurezza delle infrastrutture militari e civili. notizie.it scrive