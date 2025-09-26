Ieri, il ministro della difesa aveva escluso la pista russa, parlando di “un attacco da un professionista”, il che, potrebbe anche far presagire che questa sia un’operazione organizzata dalla Danimarca stessa con la regia di Usa, Uk, Svezia e Norvegia per rafforzare l’apporto militare Nato in Scandi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Danimarca, droni ancora su aeroporto Aalborg, chiuso e poi riaperto lo scalo, premier Frederiksen: "Attacchi ibridi potrebbero aumentare" - VIDEO