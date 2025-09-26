Danimarca ancora droni sospetti sull’aeroporto di Aalborg L’Olanda arresta due 17enni | Spie di Mosca
Roma, 26 settembre 2025 – Resta alta tensione nei cieli della Danimarca. Lo spazio aereo dell'aeroporto di Aalborg è stato nuovamente chiuso nello notte dopo l'avvistamento di droni sospetti. Velivoli senza pilota erano già stati individuati sopra lo scalo, come sopra quelli di Esbjerg e Sonderborg e nei pressi della base aerea di Skrydstrup. La premier danese Mette Fredriksen ha dichiarato che i voli fanno parte di "attacchi ibridi" potenzialmente collegati alla Russia. Ma, in questi giorni, episodi simili si sono verificati in Polonia, Romania e Norvegia, a cui si aggiunge lo sconfinamento di alcuni caccia russi nello spazio aereo dell’Estonia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
