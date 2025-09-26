Dami-GM Luciani Minerva Hub | via alla partnership

Lo storico suolificio marchigiano Dami annuncia “ un’importante collaborazione per la produzione e commercializzazione del Dl Foam con Gruppo Meccaniche Luciani, azienda con oltre cinquant’anni di esperienza nella produzione di stampi per materie plastiche e nella produzione di suole e prodotti finiti in Eva, Tpu e gomma, che fa parte del gruppo MinervaHub, innovativa realtà industriale italiana del settore moda specializzata in finiture, materiali e processi all’avanguardia per accessori fashion-huat de gamme. Dami ha attraversato oltre mezzo secolo di storia, credendo nel valore dell’innovazione, ideando un nuovo modello di business rispettoso dell’ambiente, delle persone e della comunità e diventando un paradigma nazionale nella green research e nella tecnologia innovativa applicata alla produzione di fondi per calzature”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it