Dall' oro di Furlani allo storico gol di Modric | grandi campioni e grandi imprese con Sportweek

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel numero in edicola domani un viaggio alla scoperta del neo campione del mondo del salto in lungo. E poi l'intervista a Cobolli, i "vecchietti" della Serie A, il ciclismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

dall oro di furlani allo storico gol di modric grandi campioni e grandi imprese con sportweek

© Gazzetta.it - Dall'oro di Furlani allo storico gol di Modric: grandi campioni e grandi imprese con Sportweek

In questa notizia si parla di: dall - furlani

Furlani d’oro nel lungo, il salto perfetto nato dall’intesa con mamma coach

dall oro furlani storicoDall'oro di Furlani allo storico gol di Modric: grandi campioni e grandi imprese con Sportweek - Nel numero in edicola domani un viaggio alla scoperta del neo campione del mondo del salto in lungo. Si legge su gazzetta.it

dall oro furlani storicoChi è e quanto guadagna Mattia Furlani, oro mondiale nel salto in lungo - Un oro iridato storico per l'Italia e per Mattia Furlani ai Mondiali di Atletica di Tokyo 2025: ma chi è e quanto guadagna l'atleta azzurro sul tetto del mondo? Segnala money.it

Cerca Video su questo argomento: Dall Oro Furlani Storico