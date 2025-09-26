Dall’Onu allo spazio come procede la partnership India-Italia

“Italia e India condividono un partenariato strategico sia politico che economico che intendiamo rafforzare con una mia ulteriore visita in India nei prossimi mesi”, annuncia dal Palazzo di Vetro il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La dichiarazione arriva dopo un incontro, a margine dell’Assemblea generale Onu di New York, con il ministro degli Esteri indiano, Subrahmanyam Jaishankar. “È stato un passaggio che ha toccato i principali dossier di attualità, Indo-Mediterraneo, Medio Oriente, Ucraina e Indo-Pacifico, e che ha confermato la solidità della partnership tra Roma e Nuova Delhi, rafforzata negli ultimi due anni”, spiegano fonti informate sul dialogo. 🔗 Leggi su Formiche.net

