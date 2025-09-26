Dall’FBI al banco degli imputati | James Comey è un nuovo nemico Donald Trump?

James Comey è stato il direttore dell’FBI (Federal Bureau of Investigation), la polizia federale americana, dal 2013 al 2017. Prima di dirigere l’FBI, Comey ha lavorato come procuratore federale occupandosi di casi molto importanti, tra cui l’indagine su Martha Stewart (la famosa imprenditrice americana che ha costruito un impero del lifestyle) e altre inchieste di alto profilo. L’ FBI è l’agenzia di polizia più importante degli Stati Uniti e si occupa di crimini federali, terrorismo e sicurezza nazionale. Il direttore dell’FBI è una delle cariche più prestigiose nel sistema giudiziario americano. 🔗 Leggi su Cultweb.it

