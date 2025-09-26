Dalle scarpe da donna a quelle da Formula Uno

Fermo, 26 settembre 2025 – Dalle scarpe da donna create con materiali preziosi (anche oro, pietre e coralli) alle scarpe da pilota automobilistico: non si pone confini la creatività dello stilista Marco Massetti che, da qualche anno, stava incubando il progetto 1Speed, ispirandosi al mondo delle corse automobilistiche. Ci ha lavorato con tale caparbietà e perseveranza arrivando ad ottenere l’omologazione Fia (Federazione Automobilistica) 8856-2018 “che non è così semplice da raggiungere, dovendo superare testi rigorosi sul prodotto finito e sugli stessi componenti” spiega Massetti affiancato da Gianluigi Bianchini, altro profondo conoscitore del motorsport internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalle scarpe da donna a quelle da Formula Uno

In questa notizia si parla di: scarpe - donna

Saldi Amazon 2025: borse, scarpe e non solo per uomo e donna. I 10 modelli di tendenza per l’estate

La vendetta dell’alligatore: donna lancia le scarpe all’animale per allontanarlo, lui fa una cosa inaspettata

Le migliori scarpe da trekking da donna per macinare chilometri su ogni terreno

NUOVI ARRIVI MOU SCARPE DONNA COLLEZIONE NUOVA TUTTI I NUMERI DISPONIBILI DAL 36 FINO AL 41 Spedizione veloce e gratuita per tutti i tuoi acquisti. Paga con PayPal, Carta di Credito, alla consegna ed in 3 rate con Scalapay. Troverai abbigli Vai su Facebook

Scarpe comode e eleganti? La missione non è impossibile con un paio di stringate donna - La ricerca di scarpe comode che siano al contempo eleganti e femminili, e che si sposino bene con una ... Da iodonna.it

Donne e scarpe, un amore senza fine - Dai tacchi a spillo alle ballerine – e tutte le vie di mezzo – fino agli stivali; nella scarpiera di una donna a quanto pare ci si potrebbe ... repubblica.it scrive